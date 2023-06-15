Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Mayıs ayında 113 bin 276 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 7,7 azaldı.

Çorum’da ise 2023 Mayıs ayında 676 konut satıldı. Bir önceki yılın aynı ayında 703 konut satılmıştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Samsun’da 2023 Mayıs ayında 2 bin 14, Tokat’ta 513, Amasya’da ise 488 konut satıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE MAYIS AYINDA

113 BİN 276 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve %16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve %5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari, 55 konut ile Bayburt ve Tunceli oldu.