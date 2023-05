Çorum’da şebeke suyunun kalitesini artırmak için Çorum Belediyesi SCADA Merkezinde uzman personelle yılın her günü 24 saat esasıyla çalışmak suretiyle hizmet ürettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Musluğu açtığımız zaman evlerimizden akan su kaynağından alındığı andan itibaren musluklarımıza gelene kadar sürekli kontrol altında tutuluyor. Sağlık Bakanlığınca belirlenen hususlarda sürekli analizler yaparak şebeke suyumuzu insan sağlığına en uygun değerlerde tutuyoruz. SCADA Merkezimizde her biri alanında uzman, işinin ehli çalışma arkadaşlarımızla büyük bir mücadele veriyoruz. Ben şehrimize kaliteli su temininde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

HER GÜN BİYOLOJİK ANALİZ YAPILIYOR

Şehir şebeke suyunun hem depo çıkışlarından hem de şebekenin en uzak noktasından her gün numuneler alınarak insan sağlığına uygunluğunun kontrol edildiğini söyleyen Başkan Aşgın, “Şehrimizin içme suyunun değerlerinde bir değişim olduğunda anlık olarak ilgili arkadaşlara uyarı gidiyor ve uzaktan anlık müdahalelerde bulunabiliyoruz. Numune almak şartıyla her gün şebeke suyundan farklı noktalardan numune alıp biyolojik analiz yapıyoruz. Şükür bugüne kadar insan sağlığını tehdit eden hiçbir bakteri bulgusuna rastlanmadı. Bu analiz raporlarını düzenli olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzle de paylaşıyoruz. İçme suyumuzun kalitesini onlar da takip ediyor” dedi ve Çorum’da musluklardan kaynak suyu kalitesinde su aktığının altını çizdi.

Şebeke suyunda kötü koku ve ya kötü tat konularıyla ilgili gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerin giderek yerinde numune aldığını ve laboratuvarda bu sonuçların analiz edildiğini söyleyen Başkan Aşgın, şebeke suyundaki bu olumsuzlukların meskenlerde eskiyen su tesisatlarından kaynaklı problemler olduğunun anlaşıldığını ifade etti.