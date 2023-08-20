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Kale Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Kardelen Karaaslan'dan 15 Ağustos Salı gününden bu yana haber alınamıyor.

Salı günü annesi pazara gittikten sonra evden çıkan Kardelen'den bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Mahallede ve yakın çevrede Kardelen'i saatlerce arayan ailesi, sonuç alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Kardelen Karaaslan'ı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

ENGELLİ RAPORU VAR

Öte yandan 13 yaşındaki kızın psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, yüzde 50 engelli raporu olduğu ve daha önce de evden kaçma girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Ailesi, Kardelen'i görenlerin 112 acil çağrı merkezini aramasını istedi.