Çorum İnsani Değerler Platformu (İDP) Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 kenti etkileyen iki büyük depremlerin ardından yapılan çalışmalar ve depremle ilgili yapılması gereken çalışmalarla ilgili ortak basın açıklaması düzenleyerek “Deprem Seferberliği” çağrısında bulundu.

İnsani Değerler Platformu üyeleri “Doğrusu Mümkün” mottosu ile Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda biraraya geldi. İDP üyesi sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyelerinin katıldığı ortak basın açıklamasında ilimizde sivil toplum kuruluşlarının da içinde yer aldığı geniş kapsamlı ve katılımlı bir deprem protokolüne ihtiyaç bulunduğu belirtilerek alınması gereken 14 tedbir ve öneri dile getirildi.

İnsani Değerler Platformu adına sözcü Necat Yazıcı, ortak basın açıklamasını okudu. Türkiye’nin dünyanın en önemli fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak bu gerçeğin ciddi sorumluluklar ve görevler getirdiğini belirten Necat Yazıcı, son depremlerin yeryüzünde hiçbir gücün kolayca altından kalkamayacağı ağır bir sonuç ortaya çıkardığını, ancak devletimiz ve milletimizin el ele vererek yıkımın altından kalkmayı başaracak dirayette olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini açıkladı.

“DESTAN YAZDIK”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Çorum’da Belediye, Valilik, sivil toplum kuruluşları ve afetlerde görevli kamu kurum ve kuruluşlarının bir bütün halinde milletin dayanışma duyarlılığı ile yardımseverlerin en güzel örneklerini birlikte sergilediğini, afetzedelerin yaralarının sarılması için adeta destan yazıldığını anlatan Yazıcı; “Bu milletin ve bu şehrin evladı olmak bizler için çok büyük bir gurur vesilesi. Yedisinden yetmişine emeği geçen, katkısı olan herkese, bilhassa ilk andan itibaren sahada koşturan göz aydınlığımız gençlerimize binlerce teşekkürler, iyi ki varsınız” dedi.

“YARDIMLARIMIZ HAYIR ÇARŞISI’NA”

İnsani Değerler Platformu üyesi dernek, vakıf ve sendikaların da yapılan bu çalışmalara önemli destekler sağladığını, AFAD ve Kızılay üzerinden yardım faaliyetlerinin sürdüğünü ve gelinen noktada ilimizde 10 bin civarında bir afetzedenin geldiğini hatırlatan Necat Yazıcı, yaklaşık bir yıllık süre için onları misafir edeceğimizi, onların ihtiyaçları adına TSO Fuar Alanı’nda açılan hayır çarşısında tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve bu süreçte bugünden itibaren platform üyeleri olarak depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanarak yaralarının sarılması için gıda, giyecek, kitap, oyuncak, mobilya gibi yardımları buraya ulaştıracaklarını kaydetti.

“DEPREM BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ”

Basın açıklamasında bir milli güvenlik meselesi olan deprem tehlikesine karşı ne kadar hazırlıklı olunduğu konusunda da görüşlerini anlatan Yazıcı, “Bütün bunlar bizleri bekleyen deprem tehlikesine karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuz konusunda bir daha düşünmemizi, önemli planlamalar yapmamızı, varsa eksiklerimizi gidermemizi ve yapılan doğru işleri de yaygınlaştırmamızı zorunlu kılıyor. Elbette yapılması gerekenler hiç bilinmeyen şeyler değil, bizler de yeni bir şey keşfetmiş değiliz. Ama depreme ve genel anlamda afetlere karşı ilimizde farkındalığı sürekli canlı tutmamız ve bu arada bazı temel tedbirleri almamız gerekiyor. Şunu iyi bilmeliyiz ki, Türkiye’nin jeopolitiği, deprem vb. afetlerin bir MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ olarak ele alınması zaruretini doğurmaktadır” diye konuştu.

ÇORUM İÇİN 18 ÖNERİ

Çorum İnsani Değerler Platformu olarak hazırladıkları tedbir ve önerileri de sıralayarak hep birlikte çalışma yapmak noktasında Çorumlulara “Doğrusu Mümkün” çağrısında da bulunan İDP Sözcüsü Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: “

1- Öncelikle Çorum’da sivil toplum kuruluşlarının da içinde yer aldığı geniş kapsamlı ve katılımlı bir “DEPREM PROTOKOLÜ”ne ihtiyacımız var. Allah göstermesin yarın burada gerçekleşecek deprem vb. afetlerde her bir sivil toplum kuruluşumuz nerede, ne şekilde görev ve sorumluluk alacağını bilmeli ve afet koordinasyonunda aktif görev üstlenmelidir. Görebildiğimiz kadarıyla bu konuda sivil alanda ciddi bir eksiklik söz konusu. Afetle görevli kurum ve kuruluşlarımızın depremle ilgili acil eylem planlarının olması bu anlamda çok da yeterli değil. Daha geniş bir çerçeveye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. O nedenle mutlaka toplumun en canlı unsuru olan ve son depremlerde ne kadar önemli bir fonksiyon gördükleri apaçık ortada olan sivil toplum kuruluşlarımızın da bu PROTOKOL içinde yer alması gerekiyor.

2- Başta imar planlamasından sorumlu Belediyemiz olmak üzere ilgili meslek odaları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, Üniversitemiz ve STK’larımızın Valiliğimiz koordinesinde aynı masada bir “DEPREM-AFET PLATFORMU” oluşturmasını öneriyoruz. Bu platformun uygulayacağı geniş tabanlı bir eylem planı bir yandan deprem vb. afetlere karşı il genelinde bir farkındalık oluşmasını sağlayacak diğer taraftan bu konudaki sorumluluğun tüm toplum tarafından paylaşılması suretiyle daha rahat taşınabilmesini mümkün kılacaktır. Bu, hiç kimsenin bigane kalamayacağı bir sorumluluktur.

3- Kentsel dönüşümle ilgili tüm sorumluluğun Belediye-müteahhit ve mülk sahibi üçgeninde kalmaması için STK’lar inisiyatif almalı, bahsi geçen unsurlar üzerinde mahalle muhtarlarımızla da irtibatlı bir şekilde her türlü olumlu baskıyı yapmak suretiyle makul olan en kısa sürede Çorum’un kentsel dönüşümünü rant terörü ve hırsından kurtaracak şekilde gerçekleştirmeliyiz. Malum olduğu üzere şehrimizin yapı stokunun neredeyse yarısı 1999 depremi öncesine ait ve bu durum büyük bir risk oluşturuyor.

4- Yerel basınımız biz STK’ların da vereceği destekle deprem riskine ilişkin istenilen düzeyde kamuoyu hassasiyeti oluşana ve gerekli tedbirler alınana kadar periyodik şekilde deprem vb. afet tehlikelerine sürekli olarak sayfalarında yer vermelidir. Makaleler yayımlanmalı, deprem tedbirlerinde geldiğimiz nokta birinci sayfalarımızdan gün gün halka duyurulmalıdır.

5- Gerekmesi halinde şehrimizin ana arterlerinde, alışveriş merkezlerinde, millet bahçelerinde deprem vb. afetlere ilişkin kalıcı bilgilendirici stantlar oluşturulmalı, sivil toplum gönüllülerimiz buralarda nöbetleşe görev almalı, öğrenim çağındaki çocuklarımız öğretmenleri ile buralarda etkinlikler düzenlemelidir. Bu stantlarda sergilenecek görseller ve dağıtılacak broşürlerle kamuoyu duyarlılığı canlı tutulmalıdır.

6- Afet eğitimi yaygınlaştırılmalıdır. Her bir STK’mız başta kendi üye ve gönüllüleri olmak üzere bundan sonra kendilerine üyelik başvurusunda bulunacaklardan afet eğitimi –mümkünse afet eğitim sertifikası- şartı aramalıdır. Her bir STK’mız için temel ilk yardım ve afet eğitimi almamış üye kalmamalıdır. Aile hekimlerimiz sivil toplum kuruluşları ile yakın temas kurmak suretiyle bu hususta bilhassa kadınlar/anneler üzerinden verecekleri farkındalık eğitimleri ile inisiyatif almalıdırlar.

7- Yeni evlenecek çiftlerin temel ilk yardım ve afet eğitimi almasını şart koşmalıyız. Aynı durum Halk Eğitimi ya da Çıraklık Eğitim merkezlerinden eğitim ya da sertifika/belge alacaklar için de söz konusu edilmelidir. Bu temel eğitimleri almayanlara belge verilmemelidir. İş yerleri ve işletmelerimiz de ölçekleri çerçevesinde kendi personellerine mutlaka bu eğitimleri aldırmalıdırlar.

8- Okullarımızda temel ilk yardım ve afet eğitimleri daha nitelikli ve işlevsel hale getirilmelidir. Okul aile birlikleri başta olmak üzere velilerimiz, anne-babalar okul yönetimlerine müracaat ederek ve onları baskılayarak çocuklarımızın bu eğitimleri “psikolojik yönlerini de içerecek ve gözetecek şekilde” uzman kişiler üzerinden almalarını sağlamalıdırlar. Bu eğitimlerle ilgili makul sürelerde tatbikatlar daha okul çağlarında çocuklarımıza yaptırılmalıdır.

9- Camilerimizin ve müştemilatının deprem vb. afetlerde nasıl kullanılacağına ilişkin olarak din görevlilerimiz ciddi bir eğitime tabi tutulmalı, bilhassa cami yapma ve yaşatma derneklerimizin yönetim kurulları kendi mahallelerinde inisiyatif alacak şekilde eğitilmelidir.

10- Binalarımızda uygulanan enerji kimlik belgesi uygulamasının deprem dayanıklılık kimlik belgesi ya da deprem kimlik belgesi olarak genişletilmesi de sağlanmalıdır. Bu konuda hem Belediyemiz, hem Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz hem de ilgili meslek odalarımız ciddi ve güçlü bir inisiyatif almalı, vatandaşlarımıza en uygun koşullarda en doğru ve etkin hizmeti sağlamalıdır. Bina güçlendirmesinde en doğru yol ve yöntemlerle ilgili ehil kimseler tarafından halka yönelik bilgilendirmeler, mahalle toplantıları yapılmalıdır. Makul bir sürede deprem kimlik belgesi olmayan yapı kalmamalıdır. Deprem kimlik belgesi olmayan binaların satılmasına, kiralanmasına müsaade edilmemelidir. Bunun için gerekiyorsa Çorum Baromuz öncülüğünde hukukçu hemşehrilerimiz yasa teklifi hazırlıkları yapmalıdırlar.

11- Mevcut binalarımızda mutlaka yapım tekniğine aykırı müdahalelerin olup olmadığı tespit edilmeli, olumsuz tespitler yapılması halinde derhal gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Vatandaşlarımız da kendi oturdukları binalarda varsa kolon kesilmesi, çatlama vb. olumsuzluklar bunu resmi makamlara mutlaka rapor etmelidirler. Gerekmesi halinde bir deprem ihbar hattı kurulmalıdır.

12- Muhtarlıklarımızla iş birliği içinde her bir binanın içine binada oturanları bilgilendirici bir deprem levhası asılmalıdır. Bu levhada deprem vb. afetlerde ilk yapılması gerekenler, toplanma alanları gibi acil ihtiyaç duyulan bilgiler yer almalıdır.

13- Çorum ilinde her ne şekilde olursa olsun zemin sorunu olan, bilhassa geçmişte tarım arazisi, sazlık vb. mahiyette olduğu bilinen yerlerde henüz yapılmamış binalar için gerekmesi halinde ruhsat işlemlerinin durdurulması da dahil sert ve sıkı tedbirler alınabilmelidir.

14- İlimizde 5 kattan daha yüksek binalar için ruhsat verilmemeli, mümkünse binaların bir bahçe içinde olması şartı getirebilmelidir. Yatay mimariye geçiş sağlanmalıdır. Şehirlerimizi böylece daha insani ve yaşanabilir mekanlara kavuşturmak mümkün olacaktır.

15- Belediyemiz ve Milli Emlak Müdürlüğümüz yapacakları ortak çalışma ile vatandaşlarımıza, bilhassa gelir düzeyi belli bir seviyenin altında olanlara güvenli zeminlerde ucuz arsa temin etmeli ve kentin bu alanlara doğru yapılaşmasına yön vermeli, yeni yerleşim yerleri için hafif raylı ulaşım sistemleri öngörülmek suretiyle trafikten kaynaklanacak sorunlar da şimdiden çözülmelidir. Bu ucuz ve güvenilir arsa üretiminde yeni bir rant kirliliğine ve fırsatçılığına yol açılmaması için de azami gayret gösterilmelidir.

16- Depremle daha bir açığa çıkan kira terörüne de bir dur demeyi başarabilmeliyiz. Barınma temel ve vazgeçilmez bir asli insan hakkıdır ve devletlerin de sosyal sorumluluk görevi kapsamında vatandaşlarının her birine bir konut sahibi olma imkanı sağlaması gerekir. Bu görev tam olarak yerine getirilene kadar hiç olmazsa evi olmayanlara yönelik kira terörünü ortadan kaldırmak için de kiralarda MUTLAKA bir üst sınır uygulaması getirilmesi için acil bir çalışma başlatılmalı; konut sektörünün ülke ekonomisini tehdit eden bir unsura dönüşmesine müsaade edilmemelidir.

17- Olası bir deprem felaketinde ilimize ulaştırılacak yardımların sağlıklı kanalize edilebilmesi için mutlaka güvenli birkaç lokasyonda ana lojistik depolar ile daha küçük çaplı depolara ihtiyacımız olduğu gerçeği karşısında yerel yönetimlerin ve iş dünyasının mutlaka acil tedbir ve planlama içinde olması sağlanmalıdır. Organize Sanayi Bölgesi’nde ya da sanayi sitelerimizde buna uygun yerler işaretlenmeli, yapılar inşa edilmelidir. Buralarda karşılaşılacak deprem vb. afetlerde ilk anlarda acil ihtiyaç duyulan çadır, battaniye, hijyen, su vb. malzemelerin stoku şimdiden oluşturulmalıdır.

18- Gelinen süreçte sportif yatırımların ve spor saha ve binalarının öğrenci yurtları ile birlikte acil barınma için ne kadar önemli olduğu gerçeği net bir şekilde görülmüştür. Deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerin kurulmasında spor sahalarının gördüğü işlev ortadadır. Bu açıdan şehir merkezimizle ve yeni yerleşim yerleri ile ilgili imar düzenlemeleri ve planlamalarında bu hususun mutlaka göz önünde bulundurulması önemlidir”

Deprem sonrası ülkede özellikle sosyal medyada yaşanan olumsuzluklara da değinerek bunların unutulmamasını isteyen Yazıcı, “Rabbimizden niyazımız, bizlere bir daha bu acıları yaşatmaması için aklımızı başımıza devşirmemizi nasip etmesidir. Gördük ki, deprem değil ihmal, hırsızlık, hırs, tamah öldürür; bu gerçeği asla akıldan çıkarmadan doğru olanı, bilimsel olanı, güzel olanı eyleyelim. Bunu çocuklarımıza borçluyuz. Gelin, helal olan üç liranın haram olan dört liradan daha değerli ve büyük olduğunu her yere, başta zihinlerimize kazıyalım. İnsanların canlarına mal olan hataları kasten yapanları hiçbir şekilde affetmeyelim.

Son olarak depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarını yitirenlere de sabr-ı cemil niyaz ederken, Çorum İnsani Değerler Platformu üyeleri olarak burada deklare ettiğimiz konularda en üst düzeyde göreve hazır olduğumuzu, tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmak ve sorumluluk almak istediğimizi, birlikte olursak millet olarak bir anlam ve değer taşıdığımıza olan inancımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)