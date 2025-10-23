Edinilen bilgiye göre, Fuat Yıldırım idaresindeki 34 KEA 998 plakalı, demiryolu şantiyesine ait kamyonet ile Ahmet Hizarlıoğlu yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüs, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile minibüs karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G.ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin’in bacağında açık kırık bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu kara yolunun Çorum istikameti bir süre tek şeritten ulaşıma sağlandı.

Komşuda acı kaza: Aynı araçtaki 4 kişi öldü
Komşuda acı kaza: Aynı araçtaki 4 kişi öldü
İçeriği Görüntüle

A45Eb6F1 Adbb 4C02 B1Ce Ab824Cc1Fbe8046A72Cf 8007 48Fa 911E 206E376F84F9

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK