Edinilen bilgiye göre, Fuat Yıldırım idaresindeki 34 KEA 998 plakalı, demiryolu şantiyesine ait kamyonet ile Ahmet Hizarlıoğlu yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüs, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile minibüs karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G.ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin’in bacağında açık kırık bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu kara yolunun Çorum istikameti bir süre tek şeritten ulaşıma sağlandı.