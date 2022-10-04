İl Genel Meclisi’nin Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı ikinci oturumunda engellilerin istihdamıyla ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Komisyon Başkanı Abdullah Tiryaki, “2022 yılı Ağustos sonu itibariyle Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kayıtlarında işsiz, daha iyi şartlarda iş arayan, emekli olup iş arayan şekelinde toplam 1652 aktif kayıt bulunmaktadır” dedi.

2022 yılı Temmuz ayı sonunda engelli işçi çalışma yükümlülüğü olan 50 ve daha üstü istihdamlı kamu işyeri sayısının 11, özel sektör işyeri sayısının ise 89 olduğunu kaydeden Tiryaki, şunları söyledi:

“Bu işyerlerinde kamunun 152, özel sektörün 347 engelli işçi istihdam etmesi gerekmektedir. Hali hazırda kamuda 124, özel sektörde 281 engelli işçi çalışmaktadır. Temmuz 2022 sonu itibariyle kamuda 41, özel sektörde 84 engelli işçi açığı bulunmaktadır. Özel sektör işyerlerindeki 84 kişilik engelli işçi açıklarının büyük bir çoğunluğu tuğla-kiremit imalatı yapan işyerleri ile inşaat sektörü işyerlerinden kaynaklanmaktadır.

2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü bulunmayan kamuda 4, özel sektörde 35 işyeri engelli işçi istihdam etmektedir. Ayrıca kamu işyerlerinde %4’lük kontenjan dahilinde 13 engelli işçi, özel sektör işyerlerinde %3’lük kontenjan dahilinde 18 engelli işçi kontenjan fazlası olarak çalışmaktadır. Toplam olarak Çorum’da işçi statüsünde ve İŞKUR’a tescilli kamu sektörü işyerlerinde 128, özel sektör işyerlerinde ise 316 engelli işçi istihdam edilmektedir.” (Taner ŞİMŞEK)

