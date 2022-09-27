Özgür ve Cafer Sevinçoğlu’nun sahibi oldukları atölye, çeyrek asırlık bir geçmişe dayanıyor. Çıraklıktan başlayan, önce küçük bir işyeri ile devam eden sanayi faaliyeti, 2012 yılından beri 460 metrekarelik bir kapalı alanda sürdürülüyor.

Kendi alanlarında sürekli yenilik çabasında olduklarını belirten Özgür Sevinçoğlu, paletli ekskavatörün dizel motorunu 380 KW’lık dinamo ile değiştirerek yakıtta büyük tasarruf sağladıklarını anlatırken, en büyük sıkıntılarının çırak bulamamak olduğunu, bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini söylüyor.



(Aliye ÖNCEL)

