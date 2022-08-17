Türkiye'de 11 Ağustos tarihi itibarıyla geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 561 bin 683. İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancı sayısı ise 1 milyon 404 bin 471. İkamet izniyle Türkiye’de bulunan yabancılardan 1 milyon 13 bin 984’ü kısa dönem, 128 bin 125’i öğrenci ikamet izni, 96 bin 437’si aile ikamet izni ve 165 bin 925’i de diğer izinler kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinde ikamet ediyor. Türkiye’de ikamet izni alan ilk 10 uyruğu ise sırasıyla Irak, Türkmenistan, Suriye, İran, Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan ve Ukrayna vatandaşları oluşturuyor.

Çorum’da ikamet izinli 1.797 yabancı yaşıyor. Geçici koruma kapsamındaki kayıtlı Suriyeli sayısı da 3 bin 478.

Çevre illerde ikamet izni ile bulunan yabancıların dağılımı ise şöyle: Samsun 20 bin 465, Amasya 666, Ordu 2 bin 312, Sinop 397 ve Tokat 2 bin 626. (Haber Merkezi)

