Fizyoterapist Merve Ahlatcı, kendi adını taşıyan fizyoterapi merkezini, geçtiğimiz günlerde törenle hizmete açtı. Ulukavak Varinli Caddesi’ndeki merkezin açılışında kurdeleyi, il başkanları Yusuf Ahlatcı (AK Parti), Mehmet Tahtasız (CHP), Agah Karapıçak (MHP) ve Dr. Neslihan Hüsülüoğulları ile Merve Ahlatcı’nın yakınları ve dostları kesti.

Merve Ahlatcı, fizyoterapi alanında her türlü hizmeti verdiklerini belirterek, aktivitelerini şöyle sıraladı: Manuel terapi, omurga sağlığı, ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, klinik masaj, klinik pilates, reformer pilates, yoga.

Sağlıklı bir yaşam için herkesin egzersiz konusuna özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Merve Ahlatcı, “Gelin, sorunlarımızı birlikte çözelim” ifadesini kullandı.



(Aliye ÖNCEL)

