Yapılan açıklamaya göre Ulukavak Mahallesi Eşref Hoca Caddesi üzerinde bulunan “Evden Hırsızlık” olayında; şüphelilerin evde bulunan iki kumbara içerisinde bulunan 2.500,00 TL para ile açıkta bulunan 400,00 TL olmak üzere toplamda 2.900,00 TL parayı çaldılar. Yine aynı mahalleden başka bir evden yapılan hırsızlıkta şüpheliler evde bulunan çantayı ve içerisinde bulunan 150,00 TL para ve müştekilere ait kimlik ve banka kartlarını çaldılar.

Bahçelievler Mahallesinde Şenyurt 10. Sokak üzerinde meydana gelen “Evden Hırsızlık” olayında da şüphelilerin evde bulunan dolabın içerisinden bir çift altın halka küpe, bir adet taşlı altın küpe, bir adet altın halhal, bir adet altın görünümlü kol saati, bir adet gümüş renk kol saati ile bir adet altın yüzüğü çaldıkları tespit edildi.

ALTIN SAKLADIĞI KESEYİ DÜŞÜRDÜ

Kunduzhan Mahallesi Akşemseddin Caddesi üzerinde ise alış-veriş yapmak üzere bir dükkana giden şahıs, dükkanın önünde araçtan indiği esnada, içerisinde 1Gr. altın ve 1.600,00 TL para bulunan siyah renkli keseyi düşürdü. Düşürülen keseyi alan kişi tespit edilerek altın ve para ile yakalandı. Çalınan altın ve paralar sahibine teslim edildi.

Meydana gelen 3 evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ise 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’i Suça Sürüklenen Çocuk kapsamında işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer iki şüpheli şahıs yapılan işlemlerinin ardından adli birimlere sevk edildi. (Haber Merkezi)

