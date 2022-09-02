Karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip, tüm hayvanları şap, tüberküloz ve brusella ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine “hastalıktan ari işletme” denildiğini kaydeden Sarı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlimizde 240 bin adet büyükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Hayvan genetiğimizin iyi olmasının yanında, ari hayvan sayımızı da artırmamız gerekmektedir. Bu amaçla ilimizde Türkiye’ye örnek olacak şekilde bir köyümüzde ilk Hastalıktan Ari Köyü oluşturduk. 2018 yılında hastalıktan ari işletme sayısı 3 iken şu anda 48 işletmeye çıkarmış bulunmaktayız. Hastalıktan ari işletme sayısı ile Türkiye genelinde 56. sıradaki sayımızı 9. sıraya yükselttik. Hedefimiz, 2022 yılı sonu itibari ile hastalıktan ari işletme sayısını 80 işletmeye çıkararak Türkiye sıralamasında 6. sıraya yerleşmektir. 2023 yılında ise ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için çalışmalarımız devam etmektedir.”

Hastalıktan ari işletmelerin bakanlık tarafından da desteklendiğinin bilgisini veren Sarı, “Damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Ari sığır başına ödeme birim miktarı ari hayvan başına 450,00 Türk Lirası’dır. Bu desteklerden tüm üreticilerimizin faydalanmasını istiyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)



