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Kaza Sungurlu-Çorum karayolu Kırankışla Köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Yusuf C. yönetimindeki 66 EB 178 plakalı TIR, iddiaya göre arızalandı. Sürücü tırı yolun sağına çekti. Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan Selman Keşan yönetimindeki 42 CNF 84 plakalı patoz yüklü tır arızalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle Sungurlu-Çorum karayolu uzun bir süre kapalı kalırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tek taraflı kontrollü bir şekilde tekrar verilmeye başlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.