Evinin ev sahibi tarafından yakıldığını iddia eden kiracı, ev sahibinin bir yakını tarafından kafasına parke taşı vurularak yaralandı. Alınan bilgiye göre Kale Mahallesi 102 Evler 3. Sokak'ta bir ikametten yükselen dumanları gören vatandalar 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, ikamette kiracı olarak oturan Hamza S, evinin ev sahibi Güler K. ve akrabası İsmail K., tarafından kundaklandığını iddia etti. Hamza S., ev sahibinin kira bedelini 10 bin lira olarak belirlediğini, kendisinin bu bedeli ödeyemeyeceğini belirtiğinde ise tehdit edildiğini ve evi boşaltması yönünde tehdit edildiğini ifade etti. Söndürme çalışmaları devam ederken olay yerine gelen ev sahibinin yakını İsmail K. ve Hamza S. arasında kavga çıktı. İsmail K., Hamza S.'nin başına parke taşı vurarak yaraladı. Hamza S.'nin çocuğunu da darp eden İsmail K. gözaltına alındı. Başından yaralanan Hamza S.'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK