Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için il genelinde 31 ekip, 82 personel ile 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, kasten ve basit yaralama gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 11 şahıs Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli makamlarca 6 şahıs serbest bırakılırken, 5 şahıs ise tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı 22 ekip, 106 personel ile aranan araçların yakalanmasına yönelik 18 farklı noktada yapılan operasyonlarda ise 461 araç kontrol edilirken, bin 174 şahıs sorgulandı. Toplam 12 araç sürücüsüne 22 bin 158 TL trafik idari para cezası tutanağı tanzim edildi.