14 Ekim 2022 tarihinde Başkent Öğretmenevi'nde bir araya gelen Eğitim Sendikaları’nın almış olduğu karar doğrultusunda Çorum'da bulunan Eğitim Sendikaları da bir araya gelerek, 2 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ortak iş bırakma eylemini değerlendirdi.

Yapılan toplantıda, eylemin hazırlık çalışmaları ve eylem günü yapılacak işler planlanarak, “Mesleğimizin Onuru ve Çocuklarımızın geleceği için ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilene kadar mücadele sürecinin artarak devam ettirilmesi” gereği vurgulandı.

(Taner ŞİMŞEK)

