Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum’un bal ve bal ürünlerinin toplam üretiminin 465 tonu bulduğunu belirterek, buna rağmen toplam üretim miktarına sahip değiliz dedi. “Benim gönlümden geçen ilimiz bu noktada bal üretim merkezi olmalı” diyen Çiftçi, Bal denildiği zaman akla Çorum gelmeli. Peki bu üretimlerimize rağmen istediğimiz noktada mıyız? O’nun cevabını evet olarak verebiliyorum. Az önce başkanımız mesela ay çiçeğinden elde ettiğimiz bal miktarlarını da açıkladı. Şimdi ilimizin bir tarih memleketi olduğunu, turizm memleketi olduğunu, sanayi memleketi olduğunu söylüyoruz ama, aynı zamanda bir tarım memleketi.

Bu sene fazladan 75 bin dekar daha üretim alanı genişlemiş oldu. Dağıttığımız tohumluklar neticesinde ilimizdeki ayçiçeği miktarında artış oldu. Ama bunun bal üretimine yansımadığını görüyoruz.

Bunun da kendine göre bir takım sebepleri var. Arı işi ile uğraşan bal işi ile uğraşan vatandaşlarımız, daha çok yayla balı üretiyor, çiçek balı üretiyor ama ayçiçek balı istediğimiz düzeyde değil. Vatandaşımız üreticimiz daha çok pazarlayabileceği satabileceği ürünleri üretiyor.

Ayçiçek balı üretiminde bazı sınırlılıklar var. Mesela Ayçiçek balı kısa süre içerisinde kıristalize olabiliyor. Kristalize olduğu için de vatandaş bunu sanki şekerden üretilmiş bal gibi değerlendiriyor. Ve o yüzden ayçiçek balını fazla tercih etmiyor.

Bir başka sebep Ayçiçek balı petek içerisinde de çabuk kristalize olduğundan dolayı özellikle arıların kışlama döneminde arılarda onu çözemiyor. Çünkü kışın arının beslenmesi gerekiyor, o peteğindeki baldan da bir miktarını kendisi yemesi gerekiyor. Arı da çözemediğinden dolayı bu arılar açısından da bir kayba sebebiyet veriyor bundan dolayı da üreticilerimiz çok fazla bal üretiminde ayçiçeğini tercih etmiyor.

‘KANUNİ BİR DÜZENLEME İLE İŞLERİN KOLAYLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Balla ilgili arıcılarla ilgili Türkiye çapında problemlerimiz var onlara da kısaca değinmek istiyorum. Mesela arıcılarla ilgili bir kanun çıkmadığını ben biliyorum. Bir kanuni düzenleme yok inşallah bir kanuni düzenleme yapılabilir. Arıcılar birliğinin görevlerini kamu olarak zaten biliyoruz ama yetkiler tam olarak belirlenmemiş inşallah bir kanuni düzenleme yapılırsa hem görevleri belli olacak hem de yetkileri belli olacak. Böylece bir kanuni düzenleme ile beraber işlerinin kolaylaşacağını düşünüyorum.

DÜNYANIN EN KALİTELİ ARI SÜTÜ ÇORUM’DA ÜRETİLİYOR

Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yücel Saygı, Çorum’da üretilen 175 çeşit bal ürünü içerisinde nitelik ve özellik bakımından Anzer Bal’ına rakip bal çeşitleri olduğunu ifade etti. Yücel konuşmasında, “İlimizde 3 çeşit bal üretimi yapılıyor. Bunlar kır balı, Ayçiçek balı ve yayla balı. 5 yıl önce ilimizde arıcılık çalıştayı yaptık bu çalıştay neticesinde Hiti Üniversitesi Gıda Fakültesi ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde 175 bal ürünü tahlillerden geçti. Nitelikli ve özellikli ballar ortaya çıktı. Hatta o zaman için ben şöyle demiştim. Anzer Balı’na rakip çıktı.

Tabi bu üretimin yanında çorum ilimizde aynı zamanda Arı Sütü, Polen ve Propolis’de üretilmekte ve gururla söylüyorum ki dünyanın en kaliteli arı sütü Çorum’da üretiliyor.

Bunu Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yapılan analiz neticesinde bugüne kadar ki HDO değeri yani kriterdir bu 2.48 gürülmüş. Çorum’un Arı Sütünde ki HDO değeri 2.75 çıkmıştır.

Geçen yıl 446 ton bal üretilmiştir. Şu anda ki verilerimiz henüz elimize geçmedi ama Ayçiçek balında geçen yıl 100 ton üretirken, bu sene 300 tonu yakaladık. Yalnız henüz Ayçiçek balında üretilmeyen 350 ton daha balımız var. Şuanda devşirme usulü ile 120 ton bal üretimi yapıyoruz. Çorum'da dışardan gelen 87 arıcımız var. Bu arıcılarımızın 24 bin kovanı var. Çorum'u borsa merkezi yapacağız. Ziraat Bankası’na bir proje hazırlıyoruz. Her yıl ilimizde 8 bin kovan dağıtacağız. 5 yılda bu sayı 40 bine ulaşacak. Bu Türkiye genelinde örnek olacak” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Etkinliğin kendi köyünde yapılmasından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, “Çorum Belediyesi olarak özellikle Hanımeli Yöresellerde Süt Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kadın Kooperatiflerimizle yaptığımız iş birliği ile Türkiye’ye örnek bir model geliştirdik. Şu an şehir merkezinde 5. Şubemizi açıyoruz Fatih Caddesi’nde. Bu 5 şubemizde hem Kadın Kooperatiflerimizin ürettiği ürünler, hem Arı Yetiştiricileri Birliğimizin en güzel bal ve bal ürünleri, yine Süt Birliğimizin de en güzel süt ve süt ürünlerini, günlük taze sütünden, peynir çeşidine kadar her türlü ürünü oralarda satışa sunduk. Güzel bir iş birliği ile bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan sonrada güzel olan her işe destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye'nin kovan sayısı bakımından dünyada üçüncü, bal üretimi açısından Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığına işaret ederek, " 20 yılda verilen desteklerle kovan sayısı yüzde 110, bal üretimi ise yüzde 40 artırıldı. Ülke genelinde 9 milyon kovan bulunurken yaklaşık 100 bin ton bal üretimi yapılıyor. Bu süreçte Türkiye'de aracılarımıza 792 milyon TL devletimiz destek sağladı. Bu desteklerin yarısı son 4 yıl içerisinde gerçekleştirildi. Türkiye'de kovan başı 15 kilogram bal alınırken Çorum'da bu yaklaşık 24 kiloya kadar çıkıyor. Ayrıca Çorum'da 7 bal ormanı oluşturuldu" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından arı yetiştiricilerine plaket verildi. Programa Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Aşkın Şaşmaz, Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, siyasi parti temsilcileri ve arı yetiştiricileri katıldı.