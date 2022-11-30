Yaz boyunca pek çok ünlü sanatçı, Belediye’nin düzenlediği halk konserlerinde sahne aldı.

Yıl içinde konserlerden gösterilere, sergilerden söyleşilere kadar birçok kültür ve sanat organizasyonu vatandaşa ücretsiz olarak sunuldu. Festival, milli bayramlar, bahar ve yaz konserleri kapsamında birçok kültür ve sanat etkinliğini Çorum halkı ile buluşturan Belediye, Çorum’a kültür sanat etkinlikleriyle dolu bir yaz dönemi yaşattı.

Grup Ayna, Bilal Sonses, Kolpa, Azerin, Esat Kabaklı, Grup İkilem, Sancak, Grup İmera, Uğur Işılak, Göksel Doğançay, Mehmet Erdem gibi ünlü sanatçıların muhteşem konserleri Çorum halkının da beğenisini topladı.

Her kesime hitap eden etkinliklere ev sahipliği yapan Belediye, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanında hem devlet korosu hem de yerel koroları sanatseverlerle buluşturdu ve ayrıca konferans ve söyleşilerle de Çorum’un kültür-sanat hayatına katkı sağladı.

(Haber Merkezi)

