Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı ile İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen toplantılar; ilimiz merkezinde 2 oturum, Alaca, Sungurlu, Osmancık ve İskilip ilçelerinde birer oturum olmak üzere toplam 6 oturum şeklinde gerçekleştirildi.

İlimiz merkezindeki toplantılar, önce Müftülük toplantı salonunda Mecitözü, Dodurga ve Oğuzlar ilçelerinde görev yapan din görevlilerinin katılımıyla, daha sonra Devlet Tiyatro Salonu’nda ilimiz merkezinde görev yapan imam hatip ve müezzin kayyımların katılımıyla yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantılara; konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Mehmet Fatih Tunç, İstanbul Güngören Baş İmam Hatibi Memet Şenyiğit, Kırıkkale Yahşihan Uzman İmam Hatibi Ahmet Temür ve Samsun Bafra İmam Hatibi Beşir Küçük katıldı.

İl Müftü Vekili Müftü Yardımcısı Adem Aygül’ün açış ve selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Başkanlık Vaizi Mehmet Fatih Tunç, “Bugün buraya tecrübe paylaşımında bulunmaya ve sizleri dinlemeye geldik. Her görevlimizin mutlaka kendi gayretleri ile yaptığı önemli hizmetler var. Bugün burada örnek projelerini sunan görevlilerimizin de projelerinden istifade etmek istiyoruz. Toplantımız hayırlara vesile olsun.” diyerek sözlerine başladı.

Daha sonra misafir konuşmacılar, tecrübelerini sunumlar eşliğinde katılımcı imam hatip ve müezzin kayyımlarla paylaşarak faydalı bir toplantı gerçekleştirdi.



(Haber Merkezi)

