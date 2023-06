AKP’li Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin eleştiri, kıyaslama ve “Her şey çok güzel mi?” şeklindeki beyanatına cevap veren Tahtasız, “yaşadığı Osmancık ilçesinin Dereboğazı içme suyu barajını, arıtma tesisini, Obruk Dutludere sulama projesini, Osmancık Çorum karayolunu, Kırkdilim tünellerini yıllardır yapamayanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için laf söylüyor. Merak etmeyiniz: 2023 seçimlerinden sonra Çorum'un yarım kalan demir yolu, havaalanı, hastane, güney kampüsü, kuzey, güney çevre yolunu ve diğer tüm yatırımlarını biz tamamlayacağız. İstanbul'da "Her Şey Çok Güzel Oldu", Çorum'da da “Her Şey Çok Güzel Olacak” dedi.

Tahtasız, AKP iktidarının Çorum’da verdiği sözleri yerine getiremediğini, yatırımların yarım bırakıldığını, harcanan paraların heba olduğunu, polis okulu, Alacahöyük tesisleri gibi birçok yatırımın daha kullanılmaya bile başlanmadan çürümeye terk edildiğini ifade ederek, verilen ancak yerine getirilmeyen sözleri tekrar hatırlattı.

Çorum’un 5 yıldır devlet hastanesinin olmadığına vurgu yapan Tahtasız, söz verilmesine rağmen yıkımına başlanan hastane binasının bir türlü yeniden açılamadığını söyledi. Vatandaşın hastanelerden randevu bile alamadığını, sağlık sisteminin çöktüğünü, malzeme ve doktor yetersizliğinin büyük mağduriyetlere yol açtığını kaydeden Tahtasız, “özlük hakları iyileştirilemeyen doktorlarımız devlet hastanesindeki görevlerini bırakıp ya özel hastanelere gidiyor ya da yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar” diye konuştu.

Havalaanı, demiryolu, polis okulu gibi temel hizmetler konusunda da verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatan Tahtasız, birçok kazaya neden olan Çevreyolunun durumunun da içler acısı olduğunu dile getirdi.

“Ortaköy ve Laçin ilçelerimizde 2011 yılında kapatılan YIBO yatılı okullarının 2016 yılında Adalet Bakanlığına devri yapıldığını ve Açık Ceza İnfaz Kurumu olacağını müjdelendiniz. Yıl 2022… 11 yıldır atıl kalan, çürüyen okulların durumu sizi hiç rahatsız etmiyor mu?” şeklinde soru yönelten Tahtasız, ayrıca belediye hizmet binasını hatırlattı.

Tahtasız, “15 milyona tamamlanması gereken Belediye Hizmet Binası tamamlanamadığından şimdi ki maliyeti 60 milyon civarında” dedi.

Tahtasız, “2011 yılında yapımına başlanan ve yarım kalan Osmancık ve Dodurga ilçemizde 60 bin dönüm alanı sulayacak Obruk Dutludere tarımsal sulama göleti,

Oğuzlar ilçemizde 2015 yılında yapımına başlanan yarım kalan Yağmurdere tarımsal sulama göleti,

-2013 yılında yapımına başlanan 2016 yılında bitirilecek olan Mecitözü Geykoca göleti,

-2021 yılında bitirileceği söylenen Sungurlu Kırankışla Barajı

-Kargı ilçemizi de kapsayan yapımı ve bitimi yılan hikayesine dönen, adını da değiştirdiğiniz Kızlaryolu Barajı

- 10 milyon 750 bin lira harcanarak 2018 yılında bitmesine rağmen kaderine terkedilen Alacahöyük Hitit Barajı

-Hititlerin Başkenti Boğazkale ilçemizde ki Hattuşa ören yerine olmayan toplu ulaşım sorunu ne zaman çözülecek?” diye sordu.

Özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikasının, Sivas’a taşınan Çorum Çimento Fabrikasının ve ilimizde devlet yatırımı olmamasının açtığı yaraları, işsizlikte gelinen noktayı da hatırlatan Tahtasız, AKP iktidarının hayatın her alanında tıkanıklığa neden olduğunu belirtti.

Tahtasız, “Artık daha fazla gölge etmeyin. Milletimiz seçim sandığı istiyor. Geliyor gelmekte olan. Her şey çok daha güzel olacak” dedi. (Haber Merkezi)