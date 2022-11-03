Belediye yenilenebilir enerji alanında ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Hem rüzgârdan hem çöpten hem de güneşten elektrik üretimi konusunda hayata geçirdiği projeleriyle bu alanda ülkemizin ender ve lider belediyelerinden biri olan Çorum Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Organik atıkları enerjiye dönüştüren Biyokütle Tesisi de bunun son örneklerinden biri. Yıllık 15 milyon kilowatt/saat üretim kapasitesine sahip tesis, 8 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek enerjiyi üretebiliyor.

Tesisin inşaatı sırasında yerli ve milli kaynaklarla birçok parça ve ekipmanın Çorum Sanayisi’nde imal edilmiş olması da tesisin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

(Haber Merkezi)

