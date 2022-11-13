Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve üniversite öğrencileri tatbikata katıldı.

Yurdun yemekhanesinde toplanan Vali Çiftçi ve beraberindekiler, AFAD Müdürü Elvan Kaya’nın işaretiyle "çök-kapan-tutun" hareketi yaptı.

Tatbikatın ardından katılımcılar binayı tahliye etti.

AFAD Müdürlüğü, ayrıca tatbikat nedeniyle öğrenci yurdunda arama kurtarma ve afet müdahale çalışmalarında kullandığı ekipmanları sergiledi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, Türkiye'de deprem ve benzeri doğal afetlerin yaşanmaması için dua etti.