Türkiye Satranç Federasyonu (TFS) Başkanvekili, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Üyesi, hemşehrimiz Fatih Maden, bugün yapılacak Tahkim Kurulu toplantısı için geldiği Çorum’da, spor basını ile buluştu. Maden, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda (ASKF) düzenlediği toplantıda, Çorum’un futbol ve bir spor şehri olduğunu dile getiren Maden, şehirdeki spor kültürünün gelişmesi adına üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

ÇORUM FUTBOL SEVDELISI BİR ŞEHİR

Çocukluktan beri sporla iç içe olduğunu ifade eden Fatih Maden, “Çorum’da spor adına futbol çok önemli. Çocukluğumdan beri takip ediyorum. Kulüplerin çoğunu biliyorum. Çorumspor’un maçlarında top toplayıcılık yapmışlığım da var.

Çorum, futbol sevdalısı bir şehir. Bunun daha ileri seviyede değerlendirilmesi için kulüpleşme ve lisanslı sporcu sayısının artırılması çok önemli. Sadece futbol değil, diğer branşlarda da başarılı kulüpleri ve sporcuları olan bir şehir Çorum.

Sporun desteklenmesi noktasında, Belediye lokomotif görevi görüyor. Spor kültürünü aşılayan, sporu destekleyen bir Belediye var Çorum’da. Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere, sporu destekleyen herkesi tebrik ediyorum.

ÜZERİME NE DÜŞÜYORSA YAPIYORUM, YAPACAĞIM DA

70’e yakın spor branşı var. Hangi branşta olursa olsun, spor yapan insanlar mutlu oluyor. Bu doğrultuda, sporun birleştirici özelliğinden yararlanmak çok kıymetli. Çorum, spor potansiyelinin yüksek olduğu bir şehir. Bürokrasi ve sporun paydaşları ciddi sorumluluklar üstleniyorlar. Bu işi gönülden yapıyorlar. Gönülden yapılan her şeyde başarı vardır.

Çorum’da ciddi bir spor potansiyelinin yanında, spor kültürü de oluşmuş durumda. Bu kültürü daha da geliştirmek adına, şahsen üremize ne düşüyorsa yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim.

Mete Gazoz okçulukta olimpiyat şampiyonu oldu, Türkiye’de okçuluk kültürü gelişmeye başladı. Çorum’dan da neden Dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları çıkmasın. Ben, bu konuda üzerime ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğim.

PARAYLA YAPILAMAYACAK ORGANİZASYONLARI ÇORUM’A ALDIK

Bildiğiniz üzere, 6 yıldır Satranç Federasyonu’ndayım. Tüm oylarımı ve takdir haklarımı Çorum’dan yana kullanıyorum. Hatırlayacağınız gibi, Çorum’da satranç olimpiyatları, kadınlar ve çocuklar şampiyonaları yaptık. 40 ilden 400 sporcu gelmişti Bugün, Katar Dünya Kupası organizasyonunu almak için 500 milyar dolar harcadı. Bazı şeyleri parayla bile almak mümkün değil. Biz, parayla bile alınamayacak organizasyonları Çorum’da yaptık. Satranç Federasyonu’nun en sevdiği ve en çok tercih ettiği il Çorum. Bu da bizi gururlandırıyor.

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLK TOPLANTIYI ÇORUM’DA YAPACAĞIZ

Bildiğiniz gibi, Sayın Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nun yönetim kurulu yedek üyesiydim. Sayın Mehmet Büyükekşi’nin başkanlığa seçilmesinden sonra da bize Tahkim Kurulu üyeliği görevi verildi. Bu görevi, birbirinden değerli üyelerimizle birlikte en iyi şekilde yapıyoruz.

Tahkim Kurulu toplantılarından birinin Çorum’da yapılmasını teklif ettim ve kabul edildi. Tahkim Kurulu üyeleri de çok memnun oldular. Nasipse, yarın (bugün) toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu toplantı, İstanbul dışında yapılan ilk Tahkim Kurulu toplantısı olması münasebetiyle de çok önemli. Sadece toplantı ile sınırlı kalmayacak olan Çorum’da, protokol ziyaretlerinde bulunup, tarihi ve kültürel yerleri de gezeceğiz. Bu yüzden, bu toplantı Çorum’un tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Bu da bizi ayrıca memnun ediyor” şeklinde konuştu.

Fatih Maden, Tahkim Kurulu toplantısına ev sahipliği yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kendilerini ASKF’de misafir eden ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve ASKF Onursal Başkanı Sefer Kurtaran’a da ayrıca teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

