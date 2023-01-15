Toplamda 430 civarında endüstri tesisinin bulunduğu Çorum’da 2022 yılı içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde 722 adet denetim gerçekleştirilirken, yapılan denetimler neticesinde 94 adet idari yaptırım kararı ile toplamda 7.155.478,00 TL idari para cezası uygulandı.

Atıkların mevzuata uygun olarak depolanması ve bertaraf edilmesi hususunda yapılan denetimlerde ise atık bertarafını mevzuata uygun olarak yapmayan gerçek ve tüzel kişilere 4.542.328,00 TL idari para cezası uygulandı.

Evsel ve endüstriyel atık suların alıcı ortama deşarj edilmesi hususunda yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklara istinaden ise 1.055.453,00 TL idari para cezası uygulandı.

Kömür kaynaklı kükürtdioksit (SO2) kirliliği parametresinde önemli bir iyileşme kaydedilirken, 2022 yılında yapılan tespitler (kaçak kömür tespiti vb.) ve alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre 16 adet gerçek ve tüzel kömür firmalarına toplam; 597.238,00 TL idari para cezası uygulandı.

İşyerleri ve eğlence yerlerinden kaynaklı gürültünün önlenmesi amacıyla denetim planlaması dâhilinde yapılan denetimlerde 13.026,00 TL idari para cezası uygulanırken, toplam para cezası 13.363.523 lira oldu.

(Haber Merkezi)

