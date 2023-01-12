Çekimleri Çorum’da gerçekleşen Motel’de Katliam filminden ilk fragman yayınlandı. Çorum Hitit Üniversitesi'ni kazanan kızlarını yerleştirmek için Çorum'a gelen iki ailenin hikayesini anlatan film bir motele yerleşmeleri ile başlıyor. "Motel görevlilerin geceleri insanlara kesip kasaplara satmaktadır. Peki bu katliamdan kurtulan olacak mıdır?" ifadeleriyle duyurulan film sosyal medyada gündem oldu.

YAKINDA VİZYONA GİRECEK

Murat Kuşçu'nun yönetmenliğini yaptığı oyuncu kadrosunda Feyza Aydın Kılıç, Aleyna Kılıç ve Bülent Mert gibi isimlerin bulunduğu filmin önümüzdeki günlerde vizyona girmesi bekleniyor.