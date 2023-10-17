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Siyasi partilerin meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının istişare toplantısı yaparak tam destek verdiği Filistin’e destek etkinliği “SESSİZ YÜRÜYÜŞ” şeklinde gerçekleşecek. Valilik önünden Saat Kulesi’ne kadar sürecek yürüyüş sonunda basın bildirisi okunacak ve dua ile sona erecek.



Filistin Platformu Yürütme Kurulu, dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırıma duyarsız kalmamak için tüm Çorum halkını aileleriyle birlikte 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 17.00’de valilik önünde toplanmaya davet etti.