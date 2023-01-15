İyi Parti Çorum İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ilçeleri ziyaret eden İl Başkanı Erkan Yıldız, delegelerin güvenine layık olacaklarını, aldıkları yetkiyi partinin iktidara gelmesi için en güzel şekilde kullanacaklarını, birlik ve beraberlik içinde çalışmalar yaparak partinin oy oranını ve gücünü artıracaklarını ifade ederek, ilçe yönetimlerine ve delegelere teşekkür etti.

Çorum’da Laçin, Dodurga, Oğuzlar, Kargı ve Osmancık ilçeleri ile Aşdugul Beldesi’ni ziyaret ederek ilçe başkanları ve parti yönetimleri ile görüşen İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, hem parti çalışmalarını, seçim hazırlıklarını değerlendirdi, hem sorun ve taleplerini dinledi, hem de kendilerine verilen yetkiden dolayı teşekkürlerini paylaştı.

Erkan Yıldız, “Göreve gelmeden önce bir söz vermiştim; 'partimi iktidar yapmak için gerekirse 24 saat uyumayacağım' demiştim. Bizim için seçim çoktan başlamıştır. Çorum’da İYİ Parti birinci parti olacaktır. Kadrolarımız tamam… Talana, yolsuzluğa, haksızlıklara dur demek için geliyoruz. Az kaldı” şeklinde konuştu.

İlçe ziyaretlerine İl Sekreteri Daver Eker, İl Başkan Yardımcıları; Özcan Gökdere, Birol Tonga, İsmail Akyol, Necip Barış Yüce, Hayrettin Ayanc, Hayrettin Özdabak ve Bilhan Uncu katıldı.

İlçe gezilerinde Oğuzlar İlçe Başkanı Mustafa Afşar, Dodurga İlçe Başkanı Ömer Etci, Osmancık İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı, Kargı İlçe Başkanı Numan Moral, Laçin İlçe Başkanı Şuayip Karakuş, Aşdağul Belde Başkanı Şenol Öncül ve teşkilat mensupları ile de biraraya gelen Erkan Yıldız ile beraberindeki heyet gittikleri yerlerde hem esnaf ziyaretlerinde bulundu hem de vatandaşla görüştü. Ayrıca Genel Başkan Meral Akşener’in selamını vatandaşlara iletti.



(Volkan SINAYUÇ)

