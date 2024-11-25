Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda Bedesten yanındaki açık otoparkta giriş – çıkış tabelaları olmadığı için sürücüler mağduriyet yaşıyor.

Otoparkın tek giriş çıkış noktası alana da araçlarını park eden sürücüler nedeniyle diğer sürücüler mağduriyet yaşıyor.

Bu sabah saatlerinde aracını otoparka koyan bir sürücü giriş çıkışa da araç park edilmesi nedeniyle 1 saattir otoparktan çıkamadığını belirterek, Belediye’den çözüm istedi.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan sürücü: “Ne bir uyarı levhası, ne bir duba var. Ne de giriş çıkışı belirten hiçbir şey yok. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi?” diye sordu.