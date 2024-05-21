T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024/3 Destekleme Programı çerçevesinde 191 başvuru arasından desteklenmeye hak kazanan 44 proje arasına giren öğretim üyesinin projesi 135 bin TL destek alacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Fatih Diren, proje çerçevesinde çekimlerin Mersin ve Çorum’da gerçekleşeceğini, yaz döneminde çekimlerin tamamlanacağını söylerken yıl sonunda ise projenin tamamlanacağını ifade etti.

REKTÖR USLU’DAN

KUTLAMA MESAJI

Belgesel film projesi destek almaya hak kazanan Diren’i tebrik ederek başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; "Üniversitemizin her alanda öne çıkmasının gurur verici. Üniversitemizde bilimsel araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetleriyle birlikte kültür-sanat çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeydeki başarıları artacak devam edecek" dedi.

BALETLER KÖYÜ OSMANCIK BAŞPINAR

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyü Türkiye'de baletleriyle ünlü bir köy olarak anılıyor. Kaynaklara göre, Başpınar köyünün hikayesi 1970 yılına kadar dayanıyor. 40 yılda toplam 12 balet çıkaran köyün bale ile tanışma hikayelerinin belgesele konu olacağı belirtiliyor. Köyle ilgili Gazeteci Can Dündar tarafından yazılan yazıya da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/can-dundar/corum-daki-baletler-koyu-1625051

Editör: İHA AJANS