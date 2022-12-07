Çorum’da üye sayılarının 1200’e ulaştığını, ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen ayakta kalmanın ve müşterilerine hizmet verebilmenin çabası içinde olduklarını anlatan Özkan Şanal, “Mahalle bakkalı, fakir-fukaranın mağduriyetini önleyen, veresiye defteriyle, en zaruri ihtiyaçların, en zor zamanda karşılanmasını sağlayan bir güvencedir.” dedi.

Perakende Yasası’nın çıkarılmasını, esnaflık belgesi esasının getirilmesini ve bakkal dükkanları arasında belirli bir mesafenin zorunlu hale getirilmesini istediklerini anlatan Şanal, zincir marketlerin her köşe başına şube açmasının kabul edilemeyeceğini, bakkalların ezilmesine daha fazla seyirci kalınmaması gerektiğini söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

