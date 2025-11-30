Çorum Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre için atık yönetimi ve iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 20-28 Kasım tarihleri arasında kutlanan “Avrupa Atık Azaltım Haftası”nda Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmen ve öğrenciler için özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere atık türleri, atık azaltımı, sıfır atık uygulamaları, atık pil ve bitkisel atık yağların geri kazanımı, geri dönüşümün önemi ve faydaları ile su tasarrufu ve iklim değişikliği konularında bilgiler verildi. Ayrıca şehir merkezinde geri kazanılabilir atıkların toplanabileceği noktalar ve atık toplama kutularının yerleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, önceden biriktirdikleri geri kazanılabilir atıkları Belediye’nin Elektrikli Mobil Sıfır Atık Aracı’na teslim etti. En çok atığı teslim eden öğrenciler, iklim değişikliği ve sıfır atık simülasyonunu VR gözlükle deneyimleme fırsatı buldu ve toplama ekipmanlarını kullanarak atıkları doğru alanlara atma uygulamasını gerçekleştirdi.

Etkinlik sonunda öğrencilere, poşet kullanımını azaltmak amacıyla bez çanta hediye edildi.

Muhabir: Haber Merkezi