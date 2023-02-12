İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 987şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 27 şahıs yakalanırken, 1’i tabanca, 2’si tüfek, 4’ü kesici ve delici alet olmak üzere toplam 7 adet silah ve 6 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 39 araç kontrol edilirken, bu araçlardan 4’üne 35 bin lira idari para cezası kesildi.

(Haber Merkezi)

