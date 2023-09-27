Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-25 Eylül 2023 tarihleri arasında kent genelinde devam eden şok uygulamalarda, haklarında mahkemece verilen yakalama kararı bulunan 23 kişinin yakalandığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ayrıca kayıp olarak aranan 10 kişiden 5 kadın ve 3 erkek olmak üzere 8'i, polis ekiplerince sürdürülen arama çalışmaları ile bulundu.

Kayıp 2 kişinin bulunmasına yönelik arama faaliyetlerinin ise devam ettiği belirtildi.