Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de Aralık ayında 137 bin 173 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kurumun sorumluluk alanı içerisinde bulunan Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 418.183, Tokat’ta 201.898 oldu, Çorum’da 186.208, Amasya’da ise 131.674 oldu.

Türkiye'de 2022 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %10,1 artarak 1 milyon 269 bin 912 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %17,1 azalarak 35 bin 585 adet oldu. Böylece 2022 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 234 bin 327 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %37,6, traktörde %12,0, minibüste %2,3, otomobilde %1,9 artarken otobüste %18,9, kamyonda %17,2, kamyonette %5,2 ve özel amaçlı taşıtlarda %1,7 azaldı.

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %264,2, otomobilde %91,2, minibüste %84,0, kamyonette %43,2, traktörde %26,3, otobüste %24,3, kamyonda %16,9 artarken özel amaçlı taşıtlarda %19,7 azaldı.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %14,5'i Fiat, %13,9'u Renault, %7,2'si Toyota, %,6,1'i Volkswagen, %6,0'ı Hyundai, %5,4'ü Opel, %4,3'ü Kia, %4,3'ü Mercedes-Benz, %4,1'i Peugeot, %3,9'u Dacia, %3,7'si BMW, %3,7'si Honda, %3,5'i Citroen, %3,4'ü Skoda, %2,9'u Audi, %2,4'ü Nissan, %2,2'si Ford, %1,7'si Seat, %1,4'ü Volvo, %1,2'si Suzuki ve %4,3'ü diğer markalardan oluştu. (Haber Merkezi)

