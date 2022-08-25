Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,7'sini otomobil, %30,3'ünü motosiklet, %13,4'ünü kamyonet, %4,1'ini traktör, %2,9'unu kamyon, %0,3'ünü otobüs, %0,2'sini minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Orta Karadeniz’deki illerde ise Çorum’da araç sayısı 183.321 olurken, Samsun’da 408.664, Tokat’ta 197.418, Amasya’da ise 128.794 oldu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, kamyonette %62,4, otomobilde %26,0, kamyonda %9,7 artarken minibüste %46,9, özel amaçlı taşıtta %38,8, traktörde %37,0, motosiklette %25,7 ve otobüste %11,7 azaldı.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste %23,1, motosiklette %19,4, kamyonda %11,1, traktörde %6,4 artarken minibüste %63,9, otomobilde %13,7, kamyonette %12,7 ve özel amaçlı taşıtlarda %3,9 azaldı.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,3'ünü motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. (Haber Merkezi)

