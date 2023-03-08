İlimizde yaşanması muhtemel deprem, heyelan ve benzeri afet risklerinin tespiti, risk analizlerinin yapılması ve meydana gelebilecek zararları önleyebilecek ya da en aza indirebilecek önlemlerin alınması konularında araştırma yapılarak rapor hazırlanması konusunda Afet ve Risk Araştırma Komisyonu kuruldu.

ÇORUM’UN DEPREM RAPORU HAZIRLANACAK

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir yıl süreyle kurulan Afet ve Risk Araştırma Komisyonu’nun zorunluluk olmadan isteğe bağlı kurulan ilk komisyon olduğunu söyledi. Sadece depremle değil birçok felaketle yüz yüze olduğumuzu hatırlatan Aşgın, “Şehrimiz deprem bölgesinde bulunan riskli bir şehir. İş birliğiyle bütün kamu kurumları, üniversitemiz ile ortaya bir rapor çıkaralım istiyoruz. Şu an ne durumdayız, risk durumumuz nedir bunu bir ortaya koyalım. Elbirliğiyle bu risk durumumuzun bertarafı için kısa vadede yapacaklarımız nedir, orta vadede yapacaklarımız nedir, uzun vadede nasıl bir projeksiyon güdüyoruz, samimi olarak bunun bir raporunu hazırlayalım.” dedi.

KOMİSYONDA 3 AK PARTİLİ 2 CHP’Lİ ÜYE YER ALDI

Toplam 5 üyeden oluşan Afet ve Risk Araştırma Komisyonu’nda Ünsal Yeter, Muhammed Murat Kılıçlı, Ubeydullah Ahıskalı, Ahmet Özdel ve Hüseyin Gazi Uysal görev alacak.

