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Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Ülkenin dört bir yanında, sabahın erken saatlerinde okullarına gelen milyonlarca öğrenci, töreninin ardından sınıflarında derse başladı. Veliler de tören öncesinde öğrencilere okul bahçelerinde eşlik etti.



Çorum’da da 473 okul ve kurumda 90 binin üzerinde öğrenci ve 7 bin 500 civarında öğretmen yeni eğitim öğretim yılına başlamış oldu. Eğitim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem eğitim öğretim yılı 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlarken, 14 Haziran 2024 Cuma günü ise sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.