Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci başladı ve 16 Eylül'e kadar sürecek. Buna göre yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen dün dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de yeni eğitim öğretim yılı nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığını belirterek ilimiz okul öncesinde 8 bin 320 öğrenci, ilkokulda 27 bin 286 öğrenci, ortaokullarda 26 bin 707 öğrenci ve ortaöğretimde ise 27 bin 318 öğrenci olmak üzere toplamda 89 bin 631 öğrencinin tüm kademelerde yüz yüze eğitime başladığını kaydeden Kodek, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ülkemize hayırlar getirmesini diledi.

Milli Eğitim Müdürü Kodek mesajında; “Eğitim kalitemizi artırmak için hem fiziki mekanları iyileştirmek ve çocuklarımızın daha güzel mekanlarda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak hem de teknik donanımlarla bilgi ve becerilerini geliştirmek için yoğun bir çalışma sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Bakanlığımızın destekleriyle yaz döneminde tüm okullarımızda gerekli olan bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık.

Tüm paydaşlarımızla eğitim, öğretim faaliyetlerimize durmadan ve yılmadan devam ederek milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımanın kararlılığında, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Bu duygularla öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve tüm velileri saygıyla selamlıyor” görüşüne yer verdi.

Öte yandan okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

(Volkan SINAYUÇ)

