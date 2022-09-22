Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada Çorum’da geçen ay 851 konut, Samsun’da 2 bin 203 konut, Tokat’ta 564 konut ve Amasya’da ise 536 konut satıldığı da açıklandı. Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 943 bin 791 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,0 azalış göstererek 22 bin 168 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artışla 211 bin 631 oldu.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 654'ü; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 55 bin 348'i ilk el satış olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda 101 bin 323 konut el değiştirdi. İlk el konut satış sayısı 39 bin 25 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında 84 bin 466 konut el değiştirdi. Yabancılara Ağustos ayında 5 bin 273 konut satışı gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı Ağustos ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 238 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile İran, 417 konut ile Irak vatandaşları izledi.

(Haber Merkezi)

