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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden meydana gelmesi beklenen deprem büyüklüklerini alfabetik sırayla paylaşmayı sürdürüyor.

6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini ve paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çeken Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şöyle:

Adana: 7.1, Adıyaman: 6.9, Afyon: 6.9, Ağrı: 7.5, Aksaray: 6.5, Amasya: 7.3

Ankara: 6.6, Antalya: 7.0, Ardahan: 6.5, Artvin: 6.5, Aydın: 7.3, Bartın: 6.7

Batman: 6.5'den küçük, Bayburt: 6.5'den küçük, Bilecik: 6.5'den küçük, Bingöl: 7.2, Bitlis: 6.5, Bolu: 7.5, Burdur: 7.0, Bursa: 7.1, Çankırı 7, Çanakkale 7,5, Çorum 7,1, Denizli 7, Diyarbakır 7, Düzce 7,3, Edirne 6,5, Elazığ 6,7, Eskişehir 6,6 .