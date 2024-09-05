Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Kuyucak Köyü’nde imam H.A.’nın 15 yaşındaki oğlu M.A. köyde 5 çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre M.A. (15) Mecitözü’nün Kuyucak Köyünde yaşları 7 - 8 ve 10 yaşlarında 4’ü erkek, 1’i kız olmak üzere 5 çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Cinsel istismara uğrayan çocukların durumundan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cinsel istismara uğrayan 2 çocuğun babalarının şehir dışında çalıştığı annelerinin ise sağlık sorunlarının olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A. (15) tutuklanarak çocuk cezaevine gönderildi.

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Editör: Haber Merkezi