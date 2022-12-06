Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek; “Taşımalı eğitim kapsamında yer alan öğrencilerin ücretsiz öğle yemek hizmetinden düzenli şekilde faydalanabilmeleri için gerekli tedbirler alınmakta. Ayrıca öğle yemeği verilen okullarda özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilerimiz de bu hizmetten yararlanıyor.

Birçok okulumuzda yemekler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Öğretmenevi ve ASO Müdürlükleri tarafından yapılırken yemekler bu okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz tarafından hazırlanmakta hatta ekmekleri de okulda bulunan fırınlarda üretmekteler.

Ücretsiz yemek programı Çorum il genelinde başarıyla yürütülmekte, yemeklerin sunulması, taşınması ve sağlığa uygunluğu konularında gerekli özen gösteriliyor. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kapsamında da okul tarafından tespit edilen ve taşıma uygulaması kapsamında olmayan öğrencilerimiz de bu imkândan faydalanıyor” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

