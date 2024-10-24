İl Koordinasyon Kurulu’nun 2024 yılı üçüncü toplantısı dün gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 409 adet yatırım projesinin bulunduğunu belirten Vali Çalgan, toplam tutarı 40 milyar 845 milyon lira olan projelerin harcama tutarının 20 milyar 312 milyon lira olduğunu ifade etti.

Çalgan, 409 projeden 110’unun tamamlandığını, 221’inin devam ettiğini, 18’inin ihale aşamasında olduğunu, 60’ına ise hiç başlanılmadığını bildirdi.

Dönem yılı harcama toplamlarına göre proje sayısı açısından diğer kamu hizmetleri sosyal sektöründeki projelerin(165 proje) ağırlıkta olduğunu kaydeden Çalgan, “Proje bedeli açısından; ulaştırma-haberleşme sektörünün önde olduğu (92 proje) görülmektedir.

Bu bilgiler ışığında kamu yatırımlarını yürütecek olan kurumlarımıza başarılar dileyerek; yatırımların zamanında tamamlanması için gerekli gayretin gösterilmesi, oluşabilecek engellerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, koordinasyonu gerektiren hususlarda bilgi verilerek, kurumlar arası iletişimin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve çözüm odaklı çalışılması hususlarına özen gösterilmesini rica ederim” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ