Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kurulması kararlaştırılan Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin ilk toplantısı Turgut Özal Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda birlik başkanı, birinci ve ikinci meclis başkan vekili, 4 katip üyesi ve encümen üyesi seçimleri gizli oyalama ile yapıldı.

Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Birlik Başkanlığı görevine Vali Mustafa Çiftçi seçilirken, başkanlık divanı ve birlik encümeni de belirlendi. Birinci meclis başkan vekilliğine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ikinci başkan vekilliğine İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, kâtip üyeliklere Namık Kemal Batman, Süleyman Ateş, Recep Çankal, Ethem Kölemen, encümen üyeliklerine ise Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ahmet Gelgör, Halil İbrahim Şaltu, Necmettin Yalçın ve Mehmet Bektaş seçildi.

“TÜRKİYE’YE ROL MODEL OLACAĞIZ”

Vali Mustafa Çiftçi, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulması için bir yıldır çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur. Bu birlik bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Topyekûn bir işbirliği yapmamız gerekiyordu. Kısa sürede işe başlayarak Çorum’da, Osmancık’ta, İskilip’te ve Sungurlu’da olmak üzere 4 adet barınak kuracağız.

Buralarda sahipsiz hayvanların bakımlarını ve kısırlaştırmalarını yaptıktan sonra yine o bölgede besleyeceğiz. Hayvanseverlerin de hassasiyetlerini biliyoruz. Bu barınaklar onlara da açık olacak. Gelip buralarda besleme yapabilirler. İnşallah Türkiye’ye rol model bir birlik olacak” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

