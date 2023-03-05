1 Mart’ta imzalanan protokole istinaden Çorum Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı öğrenci yurtlarında toplamda 37 kişinin 4 ay süreyle istihdam edileceğini belirten Tuzcu, programın 13 Mart’ta başlayıp 11 Temmuz’da sonlandırılacağını bildirdi.

Katılımcılara program süresince asgari ücret ödeneceğini ve finansmanının da İŞKUR tarafından sağlanacağını kaydeden Tuzcu, açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:

“Başvurular; 6-7 Mart tarih aralığında alınacak olup, katılımcıların tamamı, liste ayrımına tabi tutulmadan geçerli başvurular içerisinden noter kurası yöntemiyle belirlenecektir.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 7 Mart Salı gününe kadar (saat:24.00’e kadar), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler àİş arayan à Toplum Yararına ProgramlaràTYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru şartları, kontenjan ve program numarası ayrıca belirtilmiştir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğümüz personelinden başvuru için yardım talep edebilirler.

TYP’lerden 27/09/2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır.

Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir.

TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır.” (Haber Merkezi)

