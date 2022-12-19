Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-19 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda bin 371 şahsın Genel bilgi toplama (GBT) kontrolü yapılırken, haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 28 şahıs yakalandı, 4’ü ruhsatsız tabanca, 2’si kurusıkı tabanca, 6’sı tüfek ve 4’ü kesici ve delici alet olmak üzere 16 silah, 30 adet fişek, 3 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ele geçirildi. Uygulamalar sırasında 450 araç kontrol edilerek 9 araca 8 bin 196 lira idari para cezası uygulandı.