Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahıslara yönelik operasyonları devam ediyor. Çorum il merkezinde düzenlenen operasyonda 14-21 Kasım tarihleri arasında 53 kişinin yakalandığı, 21-28 Kasım 2022 tarihleri arasında ise 22 kişinin daha yakayı ele verdiği vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Çorum İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 14-21 Kasım 2022 tarihleri arasında; haklarında arama kararı bulunan 31 şahıs yakalanmış, 4 adet tüfek, 9 adet tabanca olmak üzere toplamda 13 adet silah ve 38 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir.

21-28 Kasım 2022 tarihleri arasında ise; haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 22 şahıs yakalanmış, 3 adet tüfek, 6 adet tabanca ve 4 kesici ve delici alet olmak üzere toplamda 13 adet silah ele geçirilmiştir” denildi.

(Volkan SINAYUÇ)

