TÜİK, konut satış istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye genelinde 2022 Aralık ayında 207 bin 963 konut satıldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan Çorum’da 2022 Aralık ayında 1.396 konut satıldı. Tokat’ta 2022 Aralık ayında 867 konut satıldı. Samsun’da 2022 Aralık ayında 3.750 konut satıldı. Amasya’da 2022 Aralık ayında 686 konut satıldı. Ayrıca çevre illerden Sinop’ta Aralık ayında 359, Ordu’da ise 1657 konut satışı gerçekleşti.

Çorum’da 2022 yılında satılan toplam konut sayısı 9 bin 305 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı Tokat’ta 6 bin 422, Samsun’da 25 bin 349, Amasya’da 5 bin 339, Sinop’ta 3 bin 348 ve Ordu’da 11 bin 316 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ise 2022 yılında 1 milyon 485 bin 622 konut satıldı. Konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 259 bin 654 konut satışı ve %17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 126 bin 166 konut satışı ve %8,5 pay ile Ankara, 83 bin 502 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 468 konut ile Ardahan, 910 konut ile Hakkari ve 956 konut ile Bayburt oldu. (Haber Merkezi)

