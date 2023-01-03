Küresel pazarlardaki yavaşlama ve paritenin olumsuz etkisine rağmen Türkiye ihracatta bir kez daha rekor tazeledi. Türkiye'nin 2022 yılı ihracatı 2021'e göre yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre, Geçtiğimiz yıl 1 milyar 123 milyon 926 bin dolarlık ihracatıyla rekor kıran ve Türk ekonomisinde bir dönem Anadolu Kaplanı olarak gösterilerek rol model olan kentte, 2022 yılında ihracatçı iller arasında 4 basamak yükselse de ihracat oranlarında düşüş yaşadı.

TİM verilerine göre, Ocak ayında 59 milyon 726 bin dolar, Şubat ayında 86 milyon 386 bin dolar, Mart ayında 67 milyon 52 bin dolar, Nisan ayında 63 milyon 249 bin dolar, Mayıs ayında 27 milyon 73 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

'Eylül’de ihracatta zirve yaptı'

Çorum’un ihracat rakamları Eylül ayında zirve yaptı. Haziran ayında 81 milyon 616 bin dolar ihracat gerçekleştirilen kentte Temmuz ayında 49 milyon 164 bin dolar, Ağustos ayında 89 milyon 721 bin dolar, Eylül ayında 126 milyon 932 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yılın son çeyreğinde ihracat oranlarında yükselişin yaşandığı Çorum’da, Ekim ayında 109 milyon 119 bin dolar, Kasım ayında 108 milyon 365 bin dolar, Aralık'ta ise 118 milyon 903 bin dolar ihracat gerçekleşti.