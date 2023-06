Zamanında Buharaevler bölgesi imara açılırken hata yapıldı, aynı hata zaman içerisinde İbrahim Çayırı, Çiftlik Çayırı ve Hıdırlık altında tekrarlandı. Bağcılar denen mevkiimiz var. Bu imara açılan alanların isimleri bile sağlam zemin değiliz diye bağırıyor. Ve hala yanlışta ısrar ediyoruz.”

“Kurumsal hataların üzerine, bu kötü zeminlere, zamanının düşük bilgi ve teknoloji içeren yapılarını koyarsanız, yaşayacağınız hiçbir sonuç sürpriz olmayacaktır.”

ÇORUM DEPREME HAZIR MI?

Kenan ŞAHİN

İnşaat Mühendisi

Maalesef hayır. Ve bunun bir tek cevabı yok.

1999 depreminden sonra bir ilerleme kaydedilmesine rağmen henüz istenen seviyede değiliz.

En önemli problemimiz 99 öncesi yapı stoğumuzun %50 nin üzerinde olmasıdır.

Şehrimizin kurulu olduğu jeolojik sahanın kendine has problemlerinin olması ve belediyemizin buna karşılık bir çözüm üretememesi başlıca sorunlarımız.

Bilindiği üzere 1995 öncesi yapılarda nervürsüz demir ve elle karma beton kullanılarak yapılan binalar mevcut. 1995 sonrası nervürlü demir kullanımı yaygınlaşmış olsa da hazır betona geçmemiz 2000’leri buldu.

1999 depremi ile zemin etüdünün ne demek olduğunu anladık, ama sonuç ve öneriler kısmında yapılması gerekenler yeterince uygulanamadı. Büyük deprem sonrası açıklanan yeni deprem yönetmeliği zaman içinde yeterli bulunmayarak 2007 ve 2018 tarihinde yeniden elden geçirildi.

Yapılarınızı üç sınıfa ayırabilirsiniz;

1999 öncesi yüksek riskli binalar, 99-2007 arası riskli binalar, 2007 sonrası güvenli binalar.

İlimiz her ne kadar 2.derece deprem bölgesinde bulunsa bile Kuzey Anadolu fay hattının iki ayrı dalı şehir merkezimize uzanmaktadır. MTA’nın diri fay haritalarında bu açıkça görülebilir.

DEPREMDE YIKILMAYAN BİNA YAPILABİLİR Mİ?

Bina yapılan bölgeyle ilgili öngörülen deprem büyüklüğü beklentisi vardır. Daha önce yaşanmış deprem verilerine ek olarak yapılan jeolojik araştırmaların rehberliğinde beklenen deprem tahminleri yapılır. Ve yapılar öngörülen deprem büyüklüğüne göre ve zemine göre tasarlanır. Binanın deprem bölgesi ve zeminine göre yapılan yapıların hasar alması beklenir, yıkılması beklenilmez.

HER ZAMAN MÜTEAHHİT VEYA MÜHENDİS Mİ SUÇLU?

Aslında herkes biraz suçludur.

Projesine uygun olmayan demir kullanımı, kalitesi düşük beton kullanımı, kesitleri projeye uymayan betonarme yapı imalatının sorumlusu tabii ki müteahhit ve sorumlu mühendisidir.

Yasaların tarifine göre müteahhit ve ilgili mühendislik kurumu, yaşananların sorumlusu kabul edilmiş olsa bile, yasalar ve yönetmeliklerde çok sık değişiklik yapılmıştır.

Örneğin 99 öncesi deprem yönetmeliğine uygun yapılmış bina, günümüz deprem yönetmeliğine göre riskli yapı grubundadır. 99 öncesi şartnamelere uygun yapılan binanın hasar almasının sorumlusunu nasıl tespit edeceğiz?

2007 ve daha sonra 2018’de deprem yönetmeliği tekrar değiştirilmiştir.

O kadar sık imar mevzuatı ve deprem yönetmeliği değişikliği yapıldı ki, hasarlı yapıyı hangi terazi ile tartacağız, 2007 mi, 2018 mi veya yapıldığı dönemki mevzuatlar mı?

DEPREM MASTER PLANI NEDİR?

1999 sonrası başlayan depremle mücadeleye uygun olarak, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası yapılacak çalışmalarla ilgili olarak bir DEPREM MASTER PLANImız maalesef yoktur.

Bu konuda büyükşehirlerin ve birkaç ilin dışında depreme hazırlanan belediye bulmak zordur.

Biraz önce bahsettiğim gibi, afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yapılacakları kapsayan eylem planı diyebiliriz.

Ana başlıklar halinde sıralarsak;

a) Mevcut durumun tespiti

b) Teknik çalışmalar

c) İmar uygulamaları

d) Hukuki çalışmalar

e) Mali kaynak çalışmaları

f) Eğitim çalışmaları

g) Sosyal faaliyetler

h) Afet yönetimi

MİKRO BÖLGELEME

İlk olarak deprem yer hareketlerinin , bölgenin deprem istatistik verilerinin değerlendirilmesi, yerin sismolojik haritasının çıkarılması, mikrobölgeleme kapsamının genişletilmesi, şehrin zemininin genel durum ve tespitinin yapılması gereklidir.

Olası bir afet durumunda oluşabilecek muhtemel yapısal hasar öngörülmesi, muhtemel can kayıpları, mali kayıplar, afet durumunda acil barınma ihtiyacı olan aile sayısı, kapalı yol oranlarının tespiti gibi analitik çalışmaların yapılması zorunludur.

Afet öncesi ve sonrası periyodik olarak,

Tehlikeli madde sızması, patlama olasılığı olan yapıların denetimi, karayolları ve köprülerin denetimi, doğalgaz şebekesi, içmesuyu ve atıksu şebekesi, elektrik şebekesi, telekomünikasyon sisteminin denetimi ve kontrolü planlama içerisinde çok önemlidir.

Mevcut okul ve hastaneler, risk altındaki sanayi tesislerinin hasar görebilirlik oranları ve muhtemel kayıplar ve sonuçlar hesaplanmalıdır.

Bununla birlikte mevcut yapı stoğu gözden geçirilerek;

YAPILARIN DEPREM DAYANIMLARININ İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRME ESASLARI BELİRLENMELİ

Tabi ki bu çalışmaları yapabilmek için hukuki ve idari alt yapının hazırlanması, gerekli finans problemlerinin çözülmesi zaruriyettir.

AFETİN ETKİLERİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN POLİTİKALAR OLUŞTURULMALI

Örneğin acil durum görevlileri ile ilgili eğitim çalışmaları,

Hastanelerle , Güvenlik Birimleriyle, İtfaiye Birimleriyle İlgili Olarak Geliştirilen Proje Paketleri

Okullar Ve Fırınlar İle İlgili Olarak hazırlık çalışmaları

Mevcut Kültürel Mirasların korunması ile ilgili güvenlik paketleri hazırlanmalıdır.

Afet sonrası sosyal alanlar oluşturulması için projeler hazırlanmalıdır;

a-Açık Alan Yeterliliği

b-Deprem Parkı Projesi

c-Kentsel Açık-Yeşil Alan Sistemi Projesi

d-Tampon Kuşaklar Projesi deprem master planının olmazsa olmazlarıdır.

Belediyelerin depremle mücadeledeki en önemli silahı imar uygulamalarıdır. Belki kısa vadede değil ama uzun vadede şehri koruyacak ve yaşatacak olan çalışma budur. Belediyelerin yaptığı en kolay hata yanlış imar planlarıdır. Şehrin büyüme aksı belirlenirken, ulaşım master planı, nazım imar planı ve deprem master planını gözardı ederseniz biz bu felaketleri yaşamaya devam ederiz.

Yaşananlardan ders alıyor muyuz? Evet ders alıyoruz. Ama hiçbir ders bedeli bu kadar ağır olmamalı.

Yaşanan her felaketten sonra yeni dersler çıkararak gerekenler yapılmaya çalışılacaktır. Umarım sesimiz duyulur ve gereken çalışmalara başlanır, aksi halde “sesimizi duyan var mı” diye bağırmaya devam edeceğiz.