Dünya Çocuk Hakları Günü nedeni ile Sungurlu İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin’in torunu Emin Mete’nin bir süre oturumda başkanın yerine oturduğu toplantılarda daha sonra ise gündem maddelerine geçildi.

Buna göre Cumartesi günü gerçekleştirilen oturumda şehit yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarından, olanaklardan yararlanmaları, öncelik hakları, iş ve işlemleri ile ilgili Şehit Yakınları Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu’nun raporunu Ahmet Devrez üyelerin bilgisine sundu. Toplantıda daha sonra ise ilimizde işitme engelli çocukların dil ve konuşma yetisini kazanabilmeleri için neler yapılabileceği, tedavilerine başlanması, onlara yönelik kurslar, sosyal etkinlikler ve hakları ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu’nun raporunu da Mehmet Kaplan üyelerin bilgisine sundu.

İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerdeki çocuk oyun gruplarının durumu, köylerin talepleri, köylerdeki çöp konteynırlarına yönelik talep ve eksiklerin giderilmesinin maliyeti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı raporu da Fehmi Yağlı üyelerin bilgisine sundu. Çorum’un köylerine 917 adet çocuk oyun grubunun yerleştirildiğini, hiç çocuk oyun grubu olmayan köy sayısının 19 olduğunu ve idareden çocuk oyun grubu talebinin ise 79 olduğunu belirten Yağlı, ayrıca köy muhtarlıkları tarafından 900 çöp konteynırı talebi bulunduğunu ve 1000 adet çöp konteynırının ise değiştirilmesi gerektiğini bildirdi. Fehmi Yağlı buna göre bir çocuk oyun grubunun ortalama fiyatının 40 bin TL, 400 litrelik bir çöp konteynırının ise DMO fiyatları ile 3 bin 466 TL olduğunu sözlerine ekledi.

İl Genel Meclisi’nde Pazar günü yapılan Kasım ayı son toplantısında ise orman kesimi yapılacak bölgelerle ilgili Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonu’nun; ilimiz fakülte ve yüksekokullarında eğitim alan öğrenci sayısı, il dışından gelen öğrencilerin barınma ve yurt yerleşme oranları ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun raporları okunarak görüşüldü.



(Volkan SINAYUÇ)

